Cervinara, lancia suppellettili dal balcone: 40enne dà in escandescenza L'uomo con problemi psichici è stato bloccato da polizia, carabinieri e dal personale del 118

di Paola Iandolo

Attimi di tensione sono stati vissuti in via Cosma a Cervinara. Un 40enne del posto, residente in un alloggio popolare, è andato in escandescenza. Ha iniziato a danneggiare i suppellettili presenti nella sua abitazione e a lanciarli, insieme ad utensili ed elettrodomestici dal balcone.

Con tatto e professionalità, gli agenti della polizia locale ed i carabinieri, hanno tentao di instaurare un dialogo ed una trattativa. Sono riusciti con la diplomazia a portarlo a più miti consigli. Poi hanno atteso l’intervento sanitario.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza della postazione del 118 di Cervinara senza medico a bordo e dunque si è dovuto attendere l'arrivo di un’ambulanza da Montemiletto. I sanitari hanno provveduto a dare al 40enne la giusta cura farmacologica.