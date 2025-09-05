Avellino, spari in Viale Italia: fissato il riesame per i due arrestati L'udienza davanti al tribunale del Riesame è fissata per il 12 settembre prossimo

di Paola Iandolo

Si discueterà il 12 settembre il riesame Vittorio Casanova, 22enne avellinese e Angelo Marrone, 19enne di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 20 agosto nel centro della città capoluogo. A discuterlo il loro avvocato Gaetano Aufiero. Al termine dell’udienza di convalida - celebrata la scorsa settimana - il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio non ha convalidato il fermo dei due indagati, ma ha emesso nei loro confronti una misura cautelare in carcere per tentato omicidio.

In quella sede, i due indagati hanno risposto alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Per i due giovani tratti in arresto con la pesante accusa, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinati dalla Procura. L'avvocato Gaetano Aufiero sta valutando di presentare istanza davanti al tribunale del Riesame di Napoli.