Ariano: ancora due auto danneggiate, di cui una per la seconda volta Non si arresta la scellerata azione da parte di ignoti in città

Ancora pneumatici forati. Non si arresta la scellerata azione da parte di ignoti ai danni delle auto ad Ariano Irpino.

Forze dell'ordine nel parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, esattamente nell'area che costeggia l'eliporto presa di mira per l'ennesima volta da qualche balordo. Non è dato sapere al momento se si tratta di un gruppo di ragazzi o di un folle che agirebbe in solitaria. E non è da escludere.

A farne le spese quest'oggi due donne. La dipendente di un bar all'interno della struttura ospedaliera e incredibilmente, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, la proprietaria di una smart lungo viale Tigli, poco distante da piazza Mazzini.

Una serie di danneggiamenti che finora non hanno un colpevole. Molti gli episodi non denunciati. E intanto cresce comprensibilmente il livello di preoccupazione in città.