Ariano: ancora una carcassa di cinghiale lungo la Variante

L'animale di grosse dimensioni, giace a terra nei pressi dell'imbocco di una stradina privata

Si tratta dell'ennesimo investimento nel giro di pochi giorni nello stesso punto in questione

Ariano Irpino.  

Ancora una carcassa di cinghiale sul ciglio della strada lungo la Variante ad Ariano Irpino. L'animale di grosse dimensioni, giace a terra nei pressi dell'imbocco di una stradina privata e attività commerciali a poca distanza dall'area di servizio Esso.

Si tratta dell'ennesimo investimento nel giro di pochi giorni nello stesso punto in questione. Una situazione altamente a rischio sia di notte che di giorno per automobilisti e centauri lungo tutta la tratta in questione.

Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale e il servizio veterinario dell'Asl di Avellino che attraverso una ditta specializzata dovrà provvedere al recupero e smaltimento oltre ai relativi accertamenti sulla peste suina. 

