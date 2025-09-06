Ariano: ancora una carcassa di cinghiale lungo la Variante L'animale di grosse dimensioni, giace a terra nei pressi dell'imbocco di una stradina privata

Ancora una carcassa di cinghiale sul ciglio della strada lungo la Variante ad Ariano Irpino. L'animale di grosse dimensioni, giace a terra nei pressi dell'imbocco di una stradina privata e attività commerciali a poca distanza dall'area di servizio Esso.

Si tratta dell'ennesimo investimento nel giro di pochi giorni nello stesso punto in questione. Una situazione altamente a rischio sia di notte che di giorno per automobilisti e centauri lungo tutta la tratta in questione.

Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale e il servizio veterinario dell'Asl di Avellino che attraverso una ditta specializzata dovrà provvedere al recupero e smaltimento oltre ai relativi accertamenti sulla peste suina.