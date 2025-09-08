"Ciao Giovanni, non dimenticheremo mai il tuo garbo e la profonda umanità" Sanità in lutto per la scomparsa del medico gentiluomo simbolo dell'ospedale arianese

C'è una panchina nel rione Martiri ad Ariano Irpino che da oggi avrà inaspettatamente un posto in meno tra gli amici di sempre. Non ci sarà seduto al centro come tutti i pomeriggi, Giovanni Ciano. La città si è svegliata con una notizia tristissima."

Lo stimato medico arianese, persona perbene, figura simbolo dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove ha ha operato con grande abnegazione, professionalità e profonda umanità è venuto a mancare improvvisamente all'età di 69 anni.

Uno dei punti di forza del reparto di medicina, da circa tre anni in pensione.

"Se ne è andato un amico e collega di una vita. non ho parole ci siamo lasciati ieri sera in ospedale. Ciao Giovanni". E stata Patrizia Savino per prima sul suo profilo facebook ad annunciare stamane la triste scomparsa, che in pochi minuto ha fatto il giro della città, addolorando tutti. Un colpo al cuore.

Giovanni lascia la moglie Rossella, i figli Andrea e Francesca, il fratello Pino e le sorelle Evelina e Antonietta. I funerali si terranno domani, martedì 9 settembre alle ore 10.00 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri a lui tanto cara. La salma come annunciato dalle onoranze funebri Moschella è in obitorio al Frangipane-Bellizzi. Orario visite: 8.15-13.00 e 14.15-19-30.