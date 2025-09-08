Tir sbanda e finisce fuori strada: caos sulla Fondo Valle Sele, statale chiusa Disagi sulla statale 691 tra Colliano e Calabritto

Lungo la strada statale 691 “Fondo Valle Sele” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 10,800, tra Colliano (SA) e Calabritto (AV), a causa di un incidente.

L’autista di un mezzo pesante in transito ha perso il controllo del proprio mezzo, coinvolgendo anche altri veicoli ed interessando, a fine corsa, un’area di cantiere attiva per lavori di nuova pavimentazione.

Nell’incidente – sulle cui cause sono in corso accertamenti – il conducente è rimasto ferito.

Al momento la circolazione è deviata su viabilità locale al km 10,000 (Svincolo di Colliano) in direzione Lioni ed al km 14,200 (Svincolo di Quaglietta/Zona Industriale) in direzione Contursi. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.