Avellino, il colonnello Angelo Zito è il nuovo comandante dei Carabinieri

Il Colonnello Angelo Zito ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, subentrando al Colonnello Domenico Albanese, destinato a Roma quale Capo Ufficio presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma.

Il curriculum

46enne, originario di San Marzano di San Giuseppe (TA), il Colonnello Zito ha intrapreso la carriera militare nel 1998, frequentando i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Il lavoro la vita privata

È sposato e padre di due figlie. Nel biennio 2003-2005 ha prestato servizio presso il Battaglione Carabinieri Allievi Marescialli e Brigadieri con sede a Velletri, ricoprendo i ruoli di Comandante di Plotone e di Compagnia. Successivamente ha assunto incarichi di crescente responsabilità in reparti territoriali ad alta complessità operativa: prima come Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Palermo-San Lorenzo, impegnato in delicate attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti; poi, dal 2008, come Comandante della Compagnia Carabinieri di Patti (ME), in un territorio caratterizzato da fenomeni criminali di particolare rilevanza.

Le operazioni

Trasferito a Roma, ha guidato la Compagnia Carabinieri di Roma-Cassia, distinguendosi in numerose operazioni investigative contro la criminalità diffusa e organizzata. Nel proprio curriculum vanta esperienza di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma presso gli Uffici Operazioni e Personale Ufficiali. Nel 2021 ha assunto, per tre anni, il Comando del Battaglione Allievi Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena, occupandosi della formazione delle nuove generazioni di Ufficiali dell’Arma.

Il corso di Alta Formazione

Prima di approdare in Irpina, ha frequentato il corso di Alta Formazione per dirigenti presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia. In mattinata il Colonnello Zito ha incontrato i militari del Comando Provinciale, rivolgendosi loro con un breve discorso: «Per me è un grande piacere e onore che mi sia stato assegnato questo incarico. Siamo chiamati a dare ogni giorno il meglio di noi stessi. Professionalità, rispetto e umiltà devono guidarci sempre, soprattutto nel rapporto con la comunità».

Garantire sicurezza

Ha poi aggiunto: «Il ruolo dei Carabinieri nei rapporti quotidiani con la cittadinanza è fondamentale: dobbiamo non solo garantire la sicurezza, ma anche fornire rassicurazione sociale. La nostra missione, chiara e immutata, è quella di proteggere, aiutare, sostenere i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità».

Successivamente il nuovo Comandante Provinciale ha avuto un briefing con gli Ufficiali della sede e con i Comandanti delle sette Compagnie dipendenti, occasione di confronto sulle dinamiche operative e sulle esigenze del territorio, che può contare su una presenza costante ed efficace dell’Arma. Con l’assunzione del Comando Provinciale di Avellino, il Colonnello Angelo Zito porta in Irpinia la propria esperienza operativa maturata in contesti complessi, assicurando continuità all’azione dell’Arma nel segno della vicinanza al cittadino, della prevenzione e del contrasto alla criminalità.