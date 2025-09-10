Investita da un'auto, cade a terra sull'asfalto: stesso punto pericolosissimo Paura per una donna di 63 anni trasportata in ospedale da Ariano Irpino direttamente ad Avellino

Neppure un esperto membro delle forze dell'ordine alla guida della sua auto è riuscito ad evitare l'impatto con un pedone nel pericolosissimo incrocio che da via Pasteni, porta a viale Tigli ad Ariano Irpino. E anche questa volta solo per un soffio non c'è scappato il morto. Siamo a pochi passi dal comando di polizia municipale e dal capolinea autobus di piazza Mazzini dove ha sede il distretto sanitario.

La donna rimasta ferita

A farne le spese questa volta è stata una donna, commerciante del luogo, di 63 anni. Fortunatamente la vettura viaggiava lentamente e la malcapitata non ha battuto la testa sull'asfalto. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata direttamente all'ospedale Moscati di Avellino per un politrauma anca e gambe. Non è in pericolo di vita. L'autista alla guida dell'auto si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi, mentre alcuni passanti hanno tenuto sempre sveglia la 63enne. Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica, una volante della polizia.

Ma attenzione

"E esattamente lo stesso punto in cui nel 2005 fu investito mio padre e nel 2022 io e mia sorella e chissà quante altre persone - ci racconta una donna - io riportai danni gravi alla caviglia. Sono stata immobilizzata da luglio a novembre. È un miracolo se oggi cammino".

"Abbiamo perso il conto - aggiunge un commerciante - sei- sette persone e forse anche più sono rimaste vittime di investimenti. Che aspettiamo davvero il morto, prima di prendere seri provvedimento. Ma stiamo scherzando, possibile che nessuno si rende conto che quell'angolo di strada è ad altissimo rischio ogni giorno?

Cosa manca in questo incrocio?

Sicuramente di sera, un'adeguata illuminazione pubblica, ma soprattutto una segnaletica più visibile e appropriata. Di sicuro c'è qualche anomalia in questo punto di via Pasteni ed è un problema che va risolto con immediatezza, prima che davvero sia troppo tardi. Il comune è avvisato.