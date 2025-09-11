"Erano in cinque, uno purtroppo ha perso il braccio: una scena terribile" Il dramma di un gruppo di operai e la testimonianza toccante di un soccorritore di Ariano Irpino

Tornavano da Benevento ed erano diretti in Puglia, quando improvvisamente il loro furgone è finito fuori strada, complice la pioggia torrenziale, centrando in pieno un guard rail. L'incidente è avvenuto all'altezza di Bovino, lungo la famigerata statale 90 delle puglie e ha visto coinvolti cinque operai carpentieri di nazionalità egiziana. Ad avere la peggio uno di loro che a seguito dello schianto violento ha perso purtroppo un arto.

Una scena raccapricciante, quella che si è presentata agli occhi di Matteo Gambacorta, vigile del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino e operatore sanitario del 118. Non era in servizio. Si stava recando a Bari, ma dopo aver notato quegli operi in difficoltà, non ha voltato lo sguardo dall'altra parte, si è subito fermato per allertare i soccorsi e prestare loro le prime cure.

Il suo racconto

"Pioveva a dirotto, ho preso subito uno dei feriti il più grave rimasto a terra sotto quel diluvio, l'ho caricato in auto e messo al riparo, sotto la tettoia di un bar, aveva perso un braccio dopo quel terribile impatto contro il guard rail. Era disperato. Gli altri operai presentavano ferite e contusioni meno serie. Una scena tristissima quella che si è presentata davanti ai miei occhi che non dimentico. Non potevo lasciarli soli".

Sul posto poco dopo 118 e carabinieri. Allertato anche un elicottero. Feriti trasportati tutti in ospedale a Foggia per le cure necessarie.