"Erano in cinque, uno purtroppo ha perso il braccio: una scena terribile"

Il dramma di un gruppo di operai e la testimonianza toccante di un soccorritore di Ariano Irpino

L'opeara preziosa ed umana di un soccorritore di Ariano Irpino...

Ariano Irpino.  

Tornavano da Benevento ed erano diretti in Puglia, quando improvvisamente il loro furgone è finito fuori strada, complice la pioggia torrenziale, centrando in pieno un guard rail. L'incidente è avvenuto all'altezza di Bovino, lungo la famigerata statale 90 delle puglie e ha visto coinvolti cinque operai carpentieri di nazionalità egiziana. Ad avere la peggio uno di loro che a seguito dello schianto violento ha perso purtroppo un arto.

Una scena raccapricciante, quella che si è presentata agli occhi di Matteo Gambacorta, vigile del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino e operatore sanitario del 118. Non era in servizio. Si stava recando a Bari, ma dopo aver notato quegli operi in difficoltà, non ha voltato lo sguardo dall'altra parte, si è subito fermato per allertare i soccorsi e prestare loro le prime cure.

Il suo racconto

"Pioveva a dirotto, ho preso subito uno dei feriti il più grave rimasto a terra sotto quel diluvio, l'ho caricato in auto e messo al riparo, sotto la tettoia di un bar, aveva perso un braccio dopo quel terribile impatto contro il guard rail. Era disperato. Gli altri operai presentavano ferite e contusioni meno serie. Una scena tristissima quella che si è presentata davanti ai miei occhi che non dimentico. Non potevo lasciarli soli".

Sul posto poco dopo 118 e carabinieri. Allertato anche un elicottero. Feriti trasportati tutti in ospedale a Foggia per le cure necessarie.

