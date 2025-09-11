Avellino, ancora un investimento pedonale lungo Viale Italia Strada che si conferma ad alto rischio per i pedoni e per i tanti studenti che frequentano le scuole

di Paola Iandolo

Ancora un investimento pedonale lungo Viale Italia. Il sinistro si è verificato nei pressi dell’incrocio tra via De Concilii e viale Italia, poco prima delle 13 e del suono della prima campanella per gli istituti della zona. Una donna è stata investita sulle strisce da una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure alla signora. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto tempestivamente sono giunti gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico particolarmente intenso. La donna è stata trasportata di corsa all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Al vaglio degli inquireinti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.