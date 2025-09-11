Carabinieri, Usic Campania: "Benvenuto ad Avellino comandante Zito" Il messaggio

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC),nella persona del segretario Regionale con delega alla Provincia di Avellino Carmelo Cicchella porge il più cordiale benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro al Colonnello Angelo Zito, in occasione del suo insediamento come nuovo Comandante Provinciale di Avellino.

Tante sfide all'orizzonte

“Siamo certi che la sua comprovata esperienza, la sua professionalità e le sue indubbie qualità operative saranno elementi preziosi per la gestione e il continuo miglioramento dell’Arma dei Carabinieri nella nostra provincia. L’USIC Campania, quale sigla più rappresentativa per il numero d'iscritti è pronta a collaborare con lealtà e spirito costruttivo con il Colonnello Zito, al fine di affrontare insieme le sfide future e garantire il benessere del personale e l’efficacia del servizio offerto alla cittadinanza.Con l’occasione, ribadiamo il nostro impegno costante per la tutela dei diritti e degli interessi delle donne e degli uomini dell’Arma, convinti che un dialogo aperto e proficuo tra le rappresentanze sindacali e i vertici dell’Istituzione sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Auguriamo al colonnello Zito un proficuo periodo di comando e un sereno lavoro al servizio di tutta la Provincia di Avellino”.