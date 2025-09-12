Avellino, il topo cerca di entrare in chiesa ma si ferma sulle scale Sconcertante episodio nei pressi dell'ingresso laterale del Rosario lungo via Zigarelli

Non sappiamo se il topo che scorazzava lungo via Zigarelli sia stato richiamato sulle scale della chiesa del Santuario del Rosario dalle prediche di padre Giovanni o dall'odore dell'incenso. Fatto sta che il roditore ha seminato il panico tra i fedeli e i passanti nel centro cittadino. Erano le 19.30 di giovedì 11 settembre.

E sono stati alcuni commercianti della zona lanciare l'allarme. Il topo per la verità non era spinto dalla fede ma forse solo dalla fame e quindi dopo aver salito le scale della chiesa dell'ingresso laterale su via Zigarelli ha pensato bene di sfuggire alle urla dei fedeli e anche ai flash del fotografo.

Scherzi a parte, bisogna denunciare con forza un problema igienico sanitario piuttosto grave che nella zona di via Zigarelli – stando alla denuncia dei residenti e dei commercianti del posto – è peggiorato alla luce dell'abbandono che si registra nei pressi del palazzo rimasto un'incompiuta, a ridosso del quale si è formata una sorta di zona grigia fatta di erbacce e degrado.

La commissaria Perrotta responsabile sanitaria per la città in questa fase sicuramente provvederà ad allertare l'Asl di Avellino e chi di competenza per una adeguata derattizzazione di un'area centralissima della città nelle vicinanze di un luogo di culto che non merita di sicuro uno sfregio del genere.