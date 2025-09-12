Avellino, spari Rione Mazzini e Viale Italia: stamattina si discutono i riesami In serata potrebbero arrivare le decisioni dei giudici del tribunale del Riesame

di Paola Iandolo

Sparatorie di metà agosto in città: le misure emesse per i tre presunti autori arrivano davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Napoli. Stamattina si discute il riesame per Vittorio Casanova, 22enne avellinese e Angelo Marrone, 19enne di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo. Tentato omicidio avvenuto lo scorso 20 agosto lungo Viale Italia. A discuterlo il loro avvocato Gaetano Aufiero che chiederà l'attenuazione della misura cautelare in carcere per i suoi assistiti. Misura cautelare in carcere emessa al termine dell’udienza di convalida – celebrata due settimane fa - dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio che non convalidò il fermo per i due indagati, ma emise nei loro confronti una misura cautelare in carcere per tentato omicidio. Per i due giovani tratti in arresto con la pesante accusa, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio escluse l’aggravante della premeditazione.

E sempre stamattina davanti al tribunale del Riesame di Napoli , l'avvocato Gaetano Aufiero discuterà degli arresti domiciliari a cui è sottoposto il 24enne Angelo Peluso accusato di essere l'esecutore materiale del danneggiamento aggravato della Q3 di una sua parente. Danneggiamento avvenuto il 16 agosto, a Rione Mazzini con ben cinque colpi d'arma da fuoco esplosi da una Lancia Y nera, guidata da un complice e lanciata a folle velocità dopo il raid. Il gip Giulio Argenio respinse l'eccezione di nullità della misura cautelare emessa nei confronti del giovane e convalidò la misura emessa nel confronti del 24enne. Eccezione avanzata dai suoi legali Gaetano Aufiero, Stefano Vozzella e Gerardo Santamaria. Intanto le indagini continuano da parte degli agenti della squadra Mobile di Avellino per individuare il complice alla guida della Lancia y nera. In serata potrebbero arrivare gli esiti del tribunale del Riesame.