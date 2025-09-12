Avella, sciame d'api: intervengono i vigili del fuoco e la municipale Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e un apicoltore della zona

di Paola Iandolo

Imponente sciame d’api ha destato allarme nei residenti di via Buongiovanni, nei pressi del Convento. Alcuni cittadini, preoccupati dalla presenza delle api in una zona molto frequentata hanno prontamente allertato gli agenti della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area circostante, delimitandola per evitare conseguenze per la popolazione.

Immediatamente è stato richiesto anche il supporto dei Vigili del Fuoco, specializzati in questo tipo di intervento. L’operazione si è svolta in collaborazione con un apicoltore per fargli recuperare il nido in sicurezza e trasferirlo in un ambiente adeguato, evitando danni sia alle persone che alle api stesse. “La sicurezza dei cittadini è sempre una priorità per il nostro Comando" hanno dichiarato gli agenti intervenuti”. L’operazione di recupero si è conclusa senza conseguenze per la popolazione e in totale sicurezza.