Cervinara, autocarro carico di rifiuti speciali sequestrato dai vigili urbani Le indagini della polizia municipale proseguono per individuare l'area di destinazione dei rifiuti

di Paola Iandolo

San Martino: sequestrato un autocarro carico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, miscelati tra loro e privi di qualsiasi documentazione sulla provenienza. Il mezzo è stato sequestrato dalla Polizia Locale di San Martino Valle Caudina. L’operazione rientra in un servizio mirato alla repressione dell’abbandono e del trasporto illecito di rifiuti, fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

Secondo quanto accertato, i rifiuti erano presumibilmente destinati all’abbandono incontrollato su aree del territorio, creando una vera e propria condizione di inquinamento ambientale. Il controllo ha portato al deferimento alla Procura della Repubblica del titolare di un’impresa di trasporto rifiuti, ritenuto responsabile delle violazioni accertate L’autocarro è stato sottoposto a sequestro con finalità di confisca, mentre a carico della ditta sono state elevate anche pesanti sanzioni amministrative per le condizioni irregolari del mezzo.

Dal Comando della Polizia Locale giunge un appello ai cittadini: “Non affidate i vostri rifiuti a soggetti non autorizzati per lo smaltimento e non rivolgetevi a imbianchini o operatori abusivi che non hanno alcuna possibilità di smaltire legalmente bidoni di vernici o materiali di scarto. La tutela dell’ambiente parte da ciascuno di noi, dal piccolo e semplice produttore”. Le indagini proseguono per verificare ulteriori responsabilità e la destinazione finale dei rifiuti sequestrati.