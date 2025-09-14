Montefredane, annullato l'evento con il Rapper Frezza dopo le polemiche Il sindaco aveva preannunciato di essere pronto a chiudere il locale con apposita ordinanza

di Paola Iandolo

Il Sindaco Ciro Aquino blocca l'esibizione del trapper Frezza a Montefredane. Il primo cittadino ha chiesto ai proprietari del locale di Montefredane di annullare l'esibizione del Trapper napoletano, prevista per il 27 settembre, che ha destato polemiche con il suo video messaggio sui social che è stato ritenuto violento e irrispettoso.

Soddisfatto il sindaco: "Si informa che l’evento programmato presso la struttura... è stato annullato. D’intesa con i proprietari della struttura, si è provveduto a evitare l’emanazione di un’apposita ordinanza sindacale". Ciro Aquino ha sottolineato che nel suo territorio non tollererà mai la presenza di cantanti che lanciano questi messaggi.

"Raga m'arraccumman ci vediamo il 27 settembre alla ... tutti carichi che facciamo cadere tutto". Questo il messaggio violento che ha destato le polemiche. Parole accompagnate da una mimica allarmante. Il Trapper mima il gesto dell'esplosione di colpi di pistola.