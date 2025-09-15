Mercogliano, forate le gomme di 15 cercatori di funghi ad Acqua Fidia Domenica di disagi per i 15 appassionati della ricerca di fughi: al ritorno alle auto amara sorpresa

Mercogliano, forate le gomme di 15 cercatori di funghi ad Acqua Fidia. Vandali in azione e sconcerto tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini.

La brutta sopresa

Una brutta sorpresa ha accolto un gruppo di cercatori di funghi diretti nelle zone montane lungo la strada che conduce al santuario di Montevergine in localita` Acqua Fidia. Le auto danneggiate – tra cui Jeep, Fiat 500, Panda e Punto – appartenevano tutte a escursionisti che avevano parcheggiato per avviarsi alla ricerca di funghi porcini nelle aree di montagna non private, evitando castagneti e terreni coltivati. Al loro ritorno, hanno trovato due o tre gomme forate per ciascun veicolo. Molti hanno provato a rigonfiare le ruote per poter rientrare inutilmente.