Avellino, migliorano le condizioni di salute di Pippo ricoverato a Livorno Pippo, il cane di quartiere di Avellino si trova in un centro di riabilitazione

di Paola Iandolo

Migliorano le condizioni di salute di Pippo, il cane di quartiere, investito da un'auto lo scorso 14 luglio in via Campane. Pippo ora si trova in un centro di riabilitazione a Livorno e prosegue la sua terapia per recuperare i danni causati dall'investimento. Pippo ha riportato una brutta frattura a tibia e al perone e l'intervento chirurgico è andato bene. Nonostante l'età e il sovrappeso, è riuscito a rialzarsi dimostrando una forza straordinaria. I medici e il personale della Clinica Le Molinelle di Monteforte Irpino (CMC) lo hanno seguito per quasi due mesi prendendosi cura di lui con competenza e tanto amore.

“Il preventivo dell’intervento e della degenza, cure, analisi e tutto ciò che è stato necessario per Pippo è di 3000€ circa... Non solo hanno gestito con grande professionalità e umanità Pippo, ma hanno anche deciso di non chiedere nulla per le cure ricevute - scrive Teresa Testa sui social - è stato un gesto di una generosità rara. E io, Teresa Testa, Carmen Argenio e Viviana Mondella vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutto il team della Clinica Le Molinelle per la straordinaria cura e attenzione che ha dedicato a Pippo”.

“Sapere che Pippo è stato seguito con tanto affetto e competenza è stato un grande sollievo in un momento così delicato - aggiunge - vi porteremo sempre nel cuore. Oggi Pippo prosegue la sua riabilitazione in un centro a Livorno. Ogni contributo è un passo verso il suo ritorno a camminare, e soprattutto verso la possibilità di una buona adozione, che gli regali finalmente l'amore che merita. Con infinita riconoscenza”.