Ariano, escavatore in fiamme nella galleria di Stratola: nube nera e apprensione Tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Escavatore in fiamme all'interno della galleria di Stratola ad Ariano Irpino, nel cantiere delle ferrovie dello Stato dove sono in corso i lavori per la linea ferroviaria alta capacità Napoli-Bari. Clicca qui per vedere le immagini.

Si tratta del versante opposto a Santa Sofia, sempre nel territorio arianese, così come quello della costruenda stazione Hirpinia, in cui si sta procedendo alla realizzazione di una delle sottostazioni elettriche al servizio della ferrovia.

Sul posto ci sono più squadre dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Grottaminarda e in supporto da Ariano Irpino e dalla centrale operativa di Avellino. Due le volanti giunte dal locale commissariato di polizia in continuo contatto con il vice questore Giulio Masini.

Gli operai sono riusciti a lasciare in tempo prima dell'inferno il tunnel. Operazioni di spegnimento non facili e ad altissimo rischio per gli stessi operatori, che hanno richiesto l'utilizzo di un robot e nuclei speciali. Una nube di fumo nero è ben visibile nella vallata. L'incendio, per cause accidentali è avvenuto a poche centinaia di metri dall'ingresso del tunnel. Non si segnalano al momento feriti o intossicati.