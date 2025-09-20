Ariano: "Guardate come hanno ridotto la mia auto"

La denuncia di un residente di via Annunziata, pieno centro storico

ariano guardate come hanno ridotto la mia auto

La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Potrebbe non essere collegato ai recenti danneggiamenti di specchietti e pneumatici l'ultimo episodio avvenuto nel centro storico di Ariano ma è comunque un fatto grave e preoccupante.

Un'auto di proprietà di un giovane, residente in via Annunziata è stata rigata all'altezza del museo diocesano dove era stata parcheggiata senza creare ostacolo a nessuno.

Il danno ha riguardato mezza fiancata. Comprensibile lo sdegno da parte del proprietario nel mostrare la sua vettura sui social. Altro al momento non è dato sapere sull'accaduto. 

Ultime Notizie