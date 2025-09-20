Ariano: "Guardate come hanno ridotto la mia auto" La denuncia di un residente di via Annunziata, pieno centro storico

Potrebbe non essere collegato ai recenti danneggiamenti di specchietti e pneumatici l'ultimo episodio avvenuto nel centro storico di Ariano ma è comunque un fatto grave e preoccupante.

Un'auto di proprietà di un giovane, residente in via Annunziata è stata rigata all'altezza del museo diocesano dove era stata parcheggiata senza creare ostacolo a nessuno.

Il danno ha riguardato mezza fiancata. Comprensibile lo sdegno da parte del proprietario nel mostrare la sua vettura sui social. Altro al momento non è dato sapere sull'accaduto.