Avellino, intesa tra Procura e Moscati: allestite due sale per le autopsie Firmato il protocollo d'intesa per mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria la tecnologia

di Paola Iandolo

Intesa tra la Procura di Avellino e l'Azienda Moscati per una collaborazione sulla medicina legale. La direzione generale dell’ospedale avellinese ha allestito nei paesi del Capoluogo alla città ospedaliera e al Landolfi di Solofra due sale per le autopsie su cadaveri di interesse giudiziario con strumenti radiologici e diagnostici, altrettanti obitori dedicati protetti da misure di sicurezza, garantendo il supporto dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia per la diagnostica necessaria.

Obiettivo del protocollo è mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria le migliori risorse dal punto di vista tecnologico e professionale per stabilire al di là di ogni dubbio con metodo scientifico accurato e adeguato, la causa della morte al di là di ogni possibile dubbio, escludendo motivazioni non naturali oppure raccogliendo per eventuali indagini in corso elementi preziosi per accertare le responsabilità. Con il protocollo dì intesa si conclude una lunga istruttoria, avviata quasi un anno fa dal manager Renato Pizzuti e conclusa dal suo successore, il Direttore Generale Germano Perito.