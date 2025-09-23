Avellino, guardia di finanza in Provincia: acquisita documentazione In azione uomini in divisa e in borghese negli uffici dei Lavori Pubblici di Piazza Libertà

di Paola Iandolo

Da alcune ore i militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Avellino, insieme al comandante Leonardo Erre, sono impegnati in un’attività di acquisizione di documenti e atti negli uffici della Provincia di Avellino. L'operazione è iniziata molto presto, intorno alle 7 gli agenti sia in divisa che in borghese, erano già negli uffici del terzo piano e a piano terra dell'ente di piazza Libertà.

Almeno dalle prime indiscrezioni nel mirino delle fiamme gialle è finita la documentazione relativa alle attività amministrative che riguardano il settore tecnico e dei lavori pubblici. Almeno dalle prime indiscrezioni non sarebbero coinvolti esponenti politici. Ma gli agenti stanno già ascoltando dei dipendenti.