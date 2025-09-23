Avellino, Operazione Dos Des: viaggi e auto di lusso in cambio degli appalti Presso l'abitazione di A.R. sono stati sequestrati 95mila euro in contanti

di Paola Iandolo

I tre funzionari pubblici ottenevano viaggi di lusso che venivano pagati con l'american express di E.L. titolare della "D.I Geometra E.L. Costruzioni" sulla piattaforma booking. In cambio la ditta si aggiudicava l'appalto pubblico per la riqualificazione degli istituti scolastici irpini. Emergono i primi dettagli dal decreto di perquisizione e sequestro notificato ai cinque indagati: tre funzionari della provincia di Avellino e due imprenditori irpini. I cinque sono accusati di corruzione.

S.D.pubblico ufficiale, funzionario istruttore direttivo della provincia

A.R. collaboratrice di fatto e concorrente materiale e morale del funzionario pubblico

G.C. dipendente della provincia presposto al servizio gestione ed edilizia scolastica

E.L. imprenditore della E.L Costruzioni

G.P. legale rappresentate della s.a.s.

Ma nel mirino degli inquirenti sono finiti anche svariati bonifici effettuati a favore del funzionario S.D. Mentre A.R. oltre ad essere la confidente del funzionario era anche la sua tesoriera. Presso la sua abitazione i militari stamane hanno sequestrato circa 95mila euro in contanti. Gli inquirenti sostengono che almeno in un'occasione il funzionario abbia prelevato presso la sua abitazione del denaro per comprare un'auto di lusso, nello specifico una Porsche. Infatti gli inquirenti presso l'abitazione di A.R. stamattina hanno trovato un tesoretto. I cinque sono difesi dagli avvocati Ennio Napolillo e Teodoro Reppucci.