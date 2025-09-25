Avellino, inchiesta concorsi Asl di Salerno: disposti nuovi accertamenti Alaia avrebbe ricevuto qualche chilo di mozzarelle a Natale da una veterinaria

di Paola Iandolo

Inchiesta concorsi Asl di Salerno, gli inquirenti continuano ad indagare. Predisposte nuove acquisizioni di documentazione negli uffici regionali e dell'azienda sanitaria. Un'inchiesta che vede coinvolto il consigliere regionale, Vincenzo Alaia destinata ad allargarsi. Si susseguono anche le segnalazioni di presunte anomalie riscontrate dai partecipanti ai precedenti concorsi. Gli inquirenti dovranno analizzare una mole enorme di documentazione per accertare eventuali forzature nelle graduatorie.

Alaia è finito al centro della bufera per qualche chilo di mozzarelle ricevute a Natale da una veterinaria che puntava ad ottenere un posto nella sanità pubblica. Incontro intercettato dagli inquirenti e finito nel fascicolo di indagine aperto dalla procura di Avellino. Circostanza che ha indotto gli inquirenti ad emettere un decreto di perquisizione e sequestro nei suoi confronti alla ricerca di elementi per suffragare quella che al momento è solo un'ipotesi investigativa.