Ariano: "Ma vi sembra normale come è stata ridotta la mia auto?" Ecco che cosa è accaduto nel piano di zona

Questa volta non si tratta di vandalismo, ma di vera e propria inciviltà. Con ogni probabilità durante una manovra si presume sbagliata, l'auto di una dipendente Asl del servizio di salute mentale è stata danneggiata.

L'amara scoperta è stata fatta dalla donna al termine del suo turno di lavoro. E' successo nel giorno del mercato settimanale, nelle vicinanze dell'ufficio postale. Chi ha causato il danno si è dileguato come nulla fosse, senza preoccuparsi minimamente dell'accaduto.

Comprensibile l'indignazione: "Sono molto amareggiata per questo gesto incivile che è avvenuto durante il mio turno di lavoro. Onestamente penso che sia stato una manovra sbagliata, in ogni caso chiunque sia stato non ha lasciato traccia. Il mercoledì, da quando c'è il mercato, è diventato far west".

Sollecitati maggiori controlli da parte della polizia municipale in questa zona, consentendo agli automobilisti di poter parcheggiare maggiormente nell'area antistante il palazzetto dello sport, riservando i posti ad utenti e dipendenti Asl e poste nel piazzale.