Moschiano, accuse dal palco: a processo l'ex sindaco di Lauro Antonio Bossone Il processo inizierà il 26 marzo davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone

di Paola Iandolo

Per le parole offensive proferite contro l'ex sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, dovrà affrontare il processo l'ex sindaco Antonio Bossone. "Questo signore non sa che cosa fare, lui deve scegliere: o fare il sindaco o fare il camorrista o fare il delatore. Quattro cose può scegliere! Da grande che cosa vuole fare!”. Queste le parole incriminate finite in un fascicolo d'inchiesta e ora in un'aula di tribunale. Parole proferite nei confronti dell’ex sindaco di Moschiano, Rosario Addeo durante il comizio di chiusura della campagna elettorale dell’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, che era candidato alle ultime regionali nelle fila dei “Liberaldemocratici-Campania Popolare”.

L’ex sindaco di Lauro è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata in seguito alla denuncia, non la prima, che proprio l’ex sindaco di Moschiano aveva sporto dopo le accuse dal palco nei suoi confronti e nei confronti della moglie da parte di Bossone. Questo l'esito dell’udienza predibattimentale, che è svolta questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Avellino Barra. Era presente l’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, assistito dall’avvocato Gianfranco Iacobelli, per la parte civile, il Tribunale ha accolto la richiesta di costituzione dell’ex sindaco di Moschiano Addeo, l’avvocato Antonio Mercogliano. Il processo prenderà il via il 26 marzo 2026 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone.