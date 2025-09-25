Avellino, nuovi guai per Daniele Sciarrillo: fermato a Napoli con l'eroina Dopo una notte in cella è stato scarcerato, nei suoi confronti nessuna misura

di Paola Iandolo

Daniele Scarrillo, il giovane accusato di concorso nell'omicidio di Roberto Bembo, è stato bloccato ieri a Napoli dalla Guardia di Finanza di Napoli. Nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina e al termine della perquisizione scattata nella sua abitazione anche hashish e cocaina. In totale circa 100 grammi. Quelli per cui nella notte tra martedì e mercoledì era scattato l’arresto per Daniele Sciarrillo.

L’indagato, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella è stato arrestato in flagranza di reato a Napoli dalla GDF per il possesso di eroina.Rinvenuto nel corso della perquisizione anche un bilancino di precisione. Sciarillo era stato tradotto a Poggioreale. Questa mattina nel carcere napoletano si è svolta l’udienza di convalida, davanti al GIP di Napoli, Simona Capasso.

Il PM aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. L’indagato si è sottoposto ad interrogatorio. Ha fornito al Gip la propria versione dei fatti, in particolare sostenendo che tutta la sostanza fosse destinata a uso personale. Il GIP ha ritenuto credibile la sua versione e in totale accoglimento della tesi difensiva ha escluso la gravità indiziaria e non ha applicato nessuna misura, disponendo la scarcerazione dell’indagato.