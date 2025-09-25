Un gattino lanciato in strada da un'auto in corsa: assurdo E' successo in Irpinia a Cervinara

Un gattino lanciato in strada da un'auto in corsa. Il gravissimo episodio è avvento in Valle Caudina, a Cervinara. A denunciare il gesto ignobile è Giovanni Cantone, il quale ha provveduto a soccorrerlo e recuperarlo immediatamente.

"Non ha avuto alcun rimorso chi lo ha buttato dal finestrino come un sacco di immondizia".

Giannino Cantone lo ha sottoposto subito alle prime cure.Chicco oggi sta meglio, è salvo. Un atto gravissimo di pura inciviltà. Semplicemente per sensibilizzare questo paese che si dovrebbe vergognare".

Indagini sul grave episodio sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Fondamentali potrebbere essere le telecamere presento nella zona.

E' importante ricordare che la legge in Italia per i reati contro gli animali, ha introdotto modifiche significative al codice penale, come l'art. 544-ter, e ha stabilito pene più severe per maltrattamenti, abbandono e uccisione di animali, riconoscendoli come esseri senzienti. Le pene detentive e le multe sono state inasprite, con la reclusione che può arrivare fino a 4 anni in alcuni casi, e si applicano anche a chi detiene animali in condizioni inadeguate o in modo incompatibile con la loro natura.