Avellino, viola la misura dei domiciliari: 23enne finisce in carcere Era già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ora è stata aggravata la misura

di Paola Iandolo

Si sono aperte le porte del carcere per S.S. 23enne salernitana. La giovane, difesa dall'avvocato Fabio Tulimiero, era sottoposta agli arresti domiciliari perchè qualche settimana fa era stata sorpresa insieme a M.L. 31enne gambiano, in possesso di sostanze stupefacenti. La giovane ieri sera ha violato la misura degli arresti domiciliari e il gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio ha disposto un aggravamento della misura nei suoi confronti. S.S. è stata sorpresa a Salerno. I due vennero fermati nei pressi di Campetto Santa Rita. Al termine dei controlli finirono agli arresti domiciliari perchè trovati in possesso di circa 80 grammi di hashish e la somma di 5700 euro in contanti, ad avviso degli inquirenti provento di spaccio.