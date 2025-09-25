Avellino, a fuoco fabbrica di freni: densa nube di fumo nero a Pianodardine Fumo e odore acre nell'aria

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nell’area industriale di Pianodardine, ad Avellino. A darne notizia sui social l'ex consigliere comunale Gerardo Rocchetta.

"Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo nero, ben visibile anche da diverse zone della città, tra cui Borgo Ferrovia nelle scorse ore. ". Spiega Rocchetta. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e forze dell'ordine .

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio né eventuali rischi per la salute pubblica. La situazione è sotto costante monitoraggio.