Rotondi, aggressione vicesindaco Esposito: ai domiciliari uno dei responsabili Ai domiciliari uno dei fratelli ritenuti responsabili del pestaggio del vicesindaco

di Paola Iandolo

Finisce agli arresti domiciliari uno dei due aggressori del vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, avvenuta lo scorso 12 luglio all’interno di un bar del comune caudino. Nel pomeriggio gli agenti del locale Commissariato di polizia di Cervinara hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di Luigi Cuozzo. La misura cautelare è stata firmata dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica. L indagato è difeso dall’ avvocato Stefano Melisi ed ha già preannunciato di presentare quanto prima l'istanza di annullamento al Tribunale del Riesame.



L'amministratore - ispettore di polizia in pensione - dopo il pestaggio venne soccorso dal 118 e ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino. Le sue condizioni non furono gravi, ma rimase comunque in osservazione per qualche giorno. Poi arrivarono le dimissioni e la prognosi di 15 giorni. I due aggressori vennero dentificati dagli agenti del commissariato di Cervinara a distanza di poco tempo dai fatti. Oggi la svolta e l'emissione della misura per uno dei fratelli ritenuti responsabili dell'aggressione.