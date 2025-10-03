Spike e Tyson, i cani della penitenziaria di Avellino incubo degli spacciatori Trovati 100 grammi di hashish nel carcere di Salerno: denunciata una ragazza

Controlli antidroga al carcere di Salerno: una giovane donna è stata sorpresa con 50 grammi di hashish, nascosti nelle parti intime. E' stata incastrata dal fiuto di Spike e Tyson, i due cani del distaccamento di Avellino.

La stessa quantità è stata rinvenutà nell'auto della ragazza, che è stata denunciata.

"Complimenti sia al distaccamento dei cinofili di Avellino, sia alla polizia penitenziaria del carcere salernitano. Oramai Spike e Tyson sono diventati un incubo per gli spacciatori. La polizia penitenziaria è un corpo serio e professionale dello Stato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all'interno delle carceri nonostante il cronico sovraffollamento che a raggiungere livelli elevati. Il deficit di organico a Salerno è pari a 70 unità e solo con grande spirito di sacrificio si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna", commentano il presidente dell'Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio.