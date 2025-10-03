Incidente mortale a Campobasso: muore 74enne di Avellino Il dramma, due le vittime

Incidente mortale sulla SS 710 "Tangenziale Est di Campobasso" all'altezza del km 6,800. Nel sinistro - sulle cui cause sono in corso accertamenti - sono rimasti coinvolti due veicoli e due persone sono decedute: si tratta di una donna del 1951 residente nella provincia di Avellino, morta sul colpo per le gravissime lesioni riportate, e di un uomo molisano di 60 anni circa, alla guida del furgone, residente nel Comune di San Martino in Pensilis. L'uomo è deceduto all'ospedale Cardarelli dove era stato trasportato in codice rosso. La strada è ancora chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di bonifica. Sul posto 118, Polizia municipale, vigili del fuoco e Anas.