Lioni, morta durante il parto: lunedì conferimento incarico per l'autopsia Gli esami autoptici consentiranno di stabilire le cause del decesso di Concita Perna

di Paola Iandolo

Lunedì il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro conferirà l’incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sulla salma della 41enne di Lioni, Concita Perna. L' esame chiarirà le cause della morte della donna deceduta dopo aver dato alla luce il suo bimbo presso il Malzoni Research Hospital di Avellino.

Le prossime ore saranno fondamentali per comprendere se dalle informative dei Carabinieri e dalla documentazione acquisite siano emersi eventuali elementi per poter procedere con le iscrizioni nel registro degli indagati. In corso di ricostruzione tutto quello che è avvenuto prima e durante il ricovero e l’intervento presso il Malzoni Research Hospital di Avellino.

La tragedia di Concita ha scosso tutta l’Irpinia. La 41enne solo un anno fa aveva perso sua sorella. Ora si attende che siano gli accertamenti a stabilire se il decesso della donna si poteva evitare. L’intera comunità di Lioni si è stretta intorno alla sua famiglia colpita da un secondo lutto.