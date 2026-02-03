Rigione saluta Avellino: "Peccato per alcune parole, ma non importa" Nelle scorse ore il difensore ha risolto il contratto con i lupi

Il saluto ad Avellino e all'US Avellino da parte di Michele Rigione. Nelle scorse ore il difensore partenopeo ha siglato la risoluzione consensuale del contratto con il club irpino e sui canali ufficiali social si è espresso così: "Avellino, quando ci siamo scelti sognavo di poter festeggiare insieme qualcosa di importante e ci siamo riusciti. Venire qui è stata una sfida stimolante ed era quello di cui avevo bisogno, mi hai regalato gioie incredibili che non dimenticherò mai. - ha affermato Rigione - Per te ho dato il massimo dentro e fuori dal campo, sudando sempre la maglia. Per me, mia moglie e i miei bambini sei stata casa e vado via con la consapevolezza di aver scritto un pezzetto di storia. Ma il calcio si sa, ti dà e ti toglie. Non nascondo l’amarezza e la delusione per alcune parole e situazioni, che probabilmente non avrei meritato, ma non importa, lascio questa grande piazza e la tua gente con la consapevolezza, la fierezza e l’orgoglio di avere vinto sul campo e reso felici con i miei compagni anche chi non mi ha apprezzato. A testa alta sempre. Con affetto, Michele".