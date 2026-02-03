VIDEO | Avellino: intensificati i controlli con l'ausilio di unità speciali Verifiche e interventi dell'Arma nel capoluogo e nell'hinterland

Negli ultimi giorni il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento ai comuni rientranti nella giurisdizione della Compagnia di Avellino, al fine di prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. L’attività, svolta sia in orario diurno che notturno e disposta in attuazione delle direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, è stata finalizzata all’innalzamento dei livelli di sicurezza e al contrasto dei reati predatori. I servizi hanno previsto posti di controllo e di blocco, pattugliamenti dinamici lungo le principali arterie stradali e una vigilanza costante nelle aree ritenute più sensibili.

Alle pattuglie territoriali si sono affiancate le squadre della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 14° Battaglione Carabinieri "Calabria", reparto specializzato nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo dei luoghi di aggregazione e degli esercizi commerciali e locali pubblici della movida, frequentati prevalentemente da giovani, al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nel corso delle attività sono state controllate numerose persone e mezzi, elevate contravvenzioni per gravi violazioni al Codice della Strada ed effettuate diverse perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato al sequestro di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Tre giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, due uomini, entrambi originari dell’Est Europa e domiciliati in provincia di Caserta, ritenuti responsabili di ricettazione. I due sono stati fermati all’uscita del casello autostradale Avellino Ovest mentre tentavano di immettersi nella rotatoria in senso contrario, verosimilmente per eludere il controllo. A seguito di perquisizione veicolare, sono state rinvenute e sequestrate numerose parti meccaniche sottratte da autovetture, nonché vari attrezzi atti allo scasso. Sono stati inoltre deferiti in stato di libertà alla citata Autorità Giudiziaria un giovane di Avellino, per violazione degli arresti domiciliari, nonché due uomini, uno di Avellino e uno della provincia di Napoli, già noti alle Forze dell’Ordine, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (sequestrati complessivamente tre coltelli a serramanico e una mazza ferrata). Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, infine, un 20enne e una 40enne sono stati denunciati in stato di libertà poiché trovati alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente di guida.