Uniamoci per l'acqua: disagi ovunque, Alto Calore non informa, ci pensiamo noi Domenico Petrillo: "Ecco la fotografia attuale"

Mentre il sindaco di Santa Paolina denuncia pubblicamente la mancanza d’acqua in intere frazioni senza alcuna comunicazione ufficiale, ad Atripalda in contrada San Gregorio, l’acqua continua a scorrere sull’asfalto da quattro mesi, giorno e notte, senza che nessuno intervenga.

"Eppure, se si va sul sito dell’Alto Calore - scrive Domenico Petrillo, come sempre sintetico e concreto - tutto appare sotto controllo: gli stessi avvisi ripetuti, date fotocopia, nessun dettaglio, nessuna spiegazione.

Nessun riferimento a Santa Paolina. Nessuna menzione delle perdite ad Atripalda. Nessuna trasparenza sulle vere cause della crisi.

Questa è la fotografia di un sistema che non informa e non ripara. Dove i cittadini restano senz’acqua, e l’acqua si perde per strada.

È per questo che serve un controllo popolare reale, fatto di segnalazioni, testimonianze, foto, e verità dal basso. Perché se non lo facciamo noi, nessuno lo farà".