Incidente mortale sulla tangenziale a Campobasso: Avellino piange Anna Pennetta La tragedia ieri nel Molise: la donna era alla guida della sua Fiat 500x

Sono Michele Melfi, 61 anni, di San Martino in Pensilis, e Anna Pennetta, 74 anni, di Avellino, le vittime del tragico scontro avvenuto, nella tarda mattinata di ieri, sulla tangenziale est di Campobasso. Il primo, commerciante molisano, guidava il furgone ed è deceduto poco dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso, mentre la seconda, morta sul colpo, viaggiava sulla Fiat 500x. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale. La viabilità, gestita dal personale Anas di concerto agli agenti, è stata ripristinata intorno alle 15 al termine dei rilievi, dopo il via libera del magistrato al trasporto della salma della donna in obitorio e la rimozione dei veicoli dalla strada.

Tanti i ricordi che scorrono sui social di Anna ( Annalisa) Pennetta: la prima parola che mi viene in mente, pensando a Annalisa, è che era una persona insostituibile. forse lo siamo tutti, in qualche senso… ma con le sue risate interminabili, i suoi eccessi, la sua vitalità irresistibile, e insieme la sua concretezza, il suo misticismo e la sua razionalità, le sue intransigenze e tuttavia la sua comprensione profonda del senso delle cose, certo lei era unica", annota Livio, ricordando la donna avellinese, particolarmente amata in città.