Avellino, tensione in piazza Libertà: polizia e ambulanze sul posto Un giovane già noto per episodi simili, ha dato in escandescenze per futili motivi

Momenti di tensione ieri sera in piazza Libertà, ad Avellino, dove un giovane, già noto per episodi di questo tipo, ha dato in escandescenze dopo aver perso una collanina.

Intervento dei soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Avellino. Momenti di tensione nella piazza del capoluogo hanno scandito l'arrivo dei sanitari. Il ragazzo ha reagito male, dando in escandescenze. L'uomo è stato fatto accomodare all'interno del mezzo di soccorso, dove ha ha scatenato il caos.

Richiesta di rinforzi e ripristino della calma

La situazione ha reso necessario l’intervento di un secondo mezzo sanitario e di una volante della Polizia di Stato per riportare la calma. Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso.