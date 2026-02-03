Avellino Basket, Grande: "Il segreto è la lucidità negli alti e bassi" Il canestro della vittoria contro Verona, testa alla sfida da ex contro Rimini

"È stata una vittoria importante, che volevamo, in una partita difficile, che rientra in una fase in cui affronteremo tutte le big. Siamo contenti dei successi casalinghi contro Pesaro e Verona. Negli episodi c'è stata finalmente un po' di fortuna anche per noi e siamo felici": così si è espresso Alessandro Grande, decisivo con il canestro della vittoria contro la Tezenis Verona per l'Unicusano Avellino Basket. "La svolta? Può esserlo, ma bisogna fare differenza tra la continuità tecnica e quella dei risultati. Abbiamo vinto con Pesaro, abbiamo perso poi a Brindisi e la percezione è diversa in pochi giorni. La lucidità nel comprendere ciò che è stato fatto bene e ciò che è stato fatto male, al di là della vittoria e della sconfitta, fa la differenza nel cammino. - ha spiegato l'esterno biancoverde - Bisogna anche comprendere il merito degli avversari. Ci prendiamo questa vittoria, ma testa subito al prossimo match".

"Situazione non semplice, ma il club mi supporta al massimo"

A Rimini Grande vivrà da ex la sfida: "Un campo caldo e difficile contro una squadra forte. Stanno recuperando energie e sarà un altro test per capire a che punto siamo. - ha aggiunto Grande - Un consiglio ai compagni? Sarà fondamentale resistere alle folate. Bisogna limitare squadra e individualità nei momenti complicati, restare lì e ci giocheremo le nostre carte. La condizione fisica? Quando ho firmato il canestro della vittoria ho vissuto un mix di emozioni: la gioia per il colpo vincente, ma anche la consapevolezza di non essere al cento per cento. Ho un infortunio che andrebbe vissuto con un lungo riposo e non ti senti fluido. La società mi è vicina con lo staff medico. Ringrazio davvero tutti. Non è una situazione semplice, ma spero di vivere con tranquillità la parte finale della stagione".