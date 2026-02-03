Avellino Basket, Grande: "Il segreto è la lucidità negli alti e bassi"

"È stata una vittoria importante, che volevamo, in una partita difficile, che rientra in una fase in cui affronteremo tutte le big. Siamo contenti dei successi casalinghi contro Pesaro e Verona. Negli episodi c'è stata finalmente un po' di fortuna anche per noi e siamo felici": così si è espresso Alessandro Grande, decisivo con il canestro della vittoria contro la Tezenis Verona per l'Unicusano Avellino Basket. "La svolta? Può esserlo, ma bisogna fare differenza tra la continuità tecnica e quella dei risultati. Abbiamo vinto con Pesaro, abbiamo perso poi a Brindisi e la percezione è diversa in pochi giorni. La lucidità nel comprendere ciò che è stato fatto bene e ciò che è stato fatto male, al di là della vittoria e della sconfitta, fa la differenza nel cammino. - ha spiegato l'esterno biancoverde - Bisogna anche comprendere il merito degli avversari. Ci prendiamo questa vittoria, ma testa subito al prossimo match".
"Situazione non semplice, ma il club mi supporta al massimo"
A Rimini Grande vivrà da ex la sfida: "Un campo caldo e difficile contro una squadra forte. Stanno recuperando energie e sarà un altro test per capire a che punto siamo. - ha aggiunto Grande - Un consiglio ai compagni? Sarà fondamentale resistere alle folate. Bisogna limitare squadra e individualità nei momenti complicati, restare lì e ci giocheremo le nostre carte. La condizione fisica? Quando ho firmato il canestro della vittoria ho vissuto un mix di emozioni: la gioia per il colpo vincente, ma anche la consapevolezza di non essere al cento per cento. Ho un infortunio che andrebbe vissuto con un lungo riposo e non ti senti fluido. La società mi è vicina con lo staff medico. Ringrazio davvero tutti. Non è una situazione semplice, ma spero di vivere con tranquillità la parte finale della stagione".