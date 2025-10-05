Gli agenti salvano la vita a un detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino Troise (Uilpa Polizia Penitenziaria): "600 detenuti a fronte di una capienza di 500 posti"

"Gli agenti salvano la vita a un detenuto": nota ufficiale da parte del responsabile della segreteria GAU UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino - Bellizzi, Raffaele Troise. "Sembrerebbe che durante il turno notturno, gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Avellino abbiano salvato la vita di un detenuto italiano appartenente al circuito comuni. - si legge nella nota diffusa - Per cause ancora da accertare, quest’ultimo aveva messo in atto un tentativo d'impiccagione con una corda ricavata da lacci delle scarpe. Tempestivamente gli agenti in servizio sono intervenuti scongiurando la tragedia, riuscendo a togliere il cappio ed accompagnando il soggetto prima in infermeria e, successivamente, presso l’ospedale Moscati per le cure del caso. Sembrerebbe, inoltre, che lo stesso detenuto nella mattinata di ieri, presso i locali adibiti ai passeggi, si fosse reso autore di un gesto dimostrativo simile e che solo grazie alla prontezza degli agenti, dopo una lunga mediazione, sia riuscito a calmarsi".

"600 detenuti a fronte di una capienza di 500 posti"

"Raffaele Troise, responsabile della segreteria Gau UIL PA Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi, esprime i suoi complimenti agli agenti che, con prontezza e professionalità, hanno evitato un tragico epilogo. Tale evento riaccende la luce sul sovraffollamento. Attualmente, nel carcere del capoluogo irpino, sono ristretti 600 detenuti a fronte di una capienza di 500 posti. La Uilpa Polizia Penitenziaria chiede provvedimenti urgenti deflattivi della densità detentiva, vanno tangibilmente potenziati gli organici della Polizia Penitenziaria, così come l’assistenza sanitaria ed il supporto psichiatrico, ed avviate riforme strutturali per reingegnerizzare l’intero apparato d’esecuzione penale, e particolarmente, quello inframurario".