Lioni, muore durante il cesareo: oggi pomeriggio il conferimento incarico Il pm ha individuato tre differenti profili di esperti per far luce sulla cause della morte

di Paola Iandolo

Alle 15.30 di oggi il pubblico ministero Fabio Massimo Del Mauro conferirà l'incarico al pool di esperti per far luce sulle cause del decesso di Concita Perna, la 41enne di Lioni morta dando salla luce il suo bambino. Il pm ha individuato tre profili differenti di esperti per far chiarezza sulla misteriosa morte della donna alla Malzoni di Avellino. Saranno un anamopatologo, un medico legale e un ginecologo ad effettuare gli accertamenti irripetibili sulla salma della 41enne giunta mercoledì sera alla Malzoni con difficoltà respiratorie e poi deceduta durante il parto cesareo, mentre il suo bambino sta bene.

Al momento la Procura di Avellino starebbe procedendo senza iscrizioni nel registro degli indagati. Per questo motivo alle operazioni di accertamento medico legale potranno partecipare i consulenti nominati dalla famiglia. A rappresentare i familiari della 41enne l’avvocato Gerardo Castellano.Le conclusioni del collegio di consulenti e quanto finora raccolto dagli inquirenti saranno oggetto di informativa alla Procura della Repubblica. Solo dopo si potranno determinare eventuali profili di negligenza per il caso di Concita Perna. Intanto Lioni e l’Irpinia si preparano a dare l’ultimo saluto a Concita. Una tragedia che ha lasciato sotto choc tutta la comunità