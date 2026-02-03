Riparte l'Avellino: superata quota 1800 biglietti per il settore ospiti a Monza Spinta massima della tifoseria irpina. Biancolino recupera Simic, attesa per Sounas

Alle 16 riprenderà la preparazione dell'Avellino con un allenamento pomeridiano aperto al pubblico, con stampa e tifosi in Tribuna Montevergine. Sarà l'occasione per vedere i primi passi dei nuovi acquisti sul sintetico del "Partenio-Lombardi". Già ieri Andrea Le Borgne aveva avuto il primo contatto con gli spogliatoi e il campo dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Sarà ritorno, invece, per Lorenzo Sgarbi. Testa alla sfida contro il Monza con Raffaele Biancolino che potrà contare su Lorenco Simic dopo il turno di squalifica scontato nel match vinto con il Cesena. Lupi senza Dimitrios Sounas che durante la sfida con i romagnoli è stato costretto al cambio per un fastidio all'adduttore. Nel frattempo, superata quota 1800 biglietti sui 2587 a disposizione per il settore ospiti dell'U-Power Stadium: spinta massima dalla tifoseria per l'Avellino nella prossima trasferta.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 10.30 (porte chiuse)

Sabato (da definire)