Irpinia penalizzata dalla Regione? Manfredi smentisce e difende la linea di Fico Il presidente del consiglio regionale: i primi atti confermano l'attenzione al territorio avellinese

Le zone interne non saranno discriminate dalla Regione. Anzi. Lo conferma con nettezza il presidente del consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, eletto in maniera bipartisan nel ruolo di garante dell'aula, nel corso dell'intervista a Otto Channel canale 16 per la rubrica "Punto di vista" di Pierluigi Melillo.

Le aree interne una risorsa per lo sviluppo della Campania

"Innanzitutto - spiega Manfredi - veniamo da anni in cui credo che questi territori comunque nel bene o nel male abbiano avuto degli aiuti. Sono contento che il Presidente Fico non abbia istituito l'assessorato per le aree interne perché non basta un assessore o un consigliere in più per rappresentare una provincia".

Secondo Manfredi "il tema è che le aree interne sono e lo devono essere ancora di più una risorsa per lo sviluppo della Campania, per i capoluoghi che sono già saturi. E su questo il presidente Fico ha avuto delle parole chiare" .

Basta polemiche sui campanilismi

"Qualcuno - argomenta Manfredi - ha detto ad esempio che all'interno della delegazione del Partito Democratico le altre Province sono poco rappresentate e che sono tutti di Napoli. Ma questa discussione è più da ceto politico e non interessa alla base del partito".

"La realtà di Salerno - chiarisce - ha espresso il presidente e il vicepresidente e gli ultimi due presidenti del Consiglio durante le giunte di centrosinistra uno era di Avellino, uno di Caserta. Come vedete nelle tre strutture apicali negli ultimi dieci anni per quanto riguarda il PD, la Federazione di Napoli e Napoli che comunque ha il sessanta-settanta per cento del bacino elettorale non era rappresentata e non è stato niente di drammatico sotto questo aspetto, perché noi abbiamo cercato di tener conto sempre del capoluogo e di tutte le aree interne".

Il corto circuito tra Regione e Comune di Napoli

"E evidente - continua Massimiliano Manfredi - che c'è stato un corto circuito negli ultimi due anni tra Regione e Comune di Napoli ma ora - come si vede dai primi atti congiunti del Presidente Fico e del Sindaco del Comune di Napoli - si è andati rapidamente a un superamento di questo problema. Ma tutto questo non mette in discussione le risorse e la strategia delle aree interne, ma sancisce un principio che non è un tema di chi guida la macchina".

Un irpino alla guida del Pd in consiglio regionale

Ma Manfredi smorza ogni polemica sulla vertenza delle aree interne. "Tra parentesi - spiega - abbiamo un collega irpino (Maurizio Petracca n.d.r.) di grande valore che guida il gruppo del PD e credo che sia la prima volta non so da quanti anni, forse l'ultimo capogruppo del Partito Democratico che veniva dalla Irpinia credo che sia stato Mario Sena quando c'è stata la fondazione del partito. Insomma è una grande garanzia per l'Irpinia, ma sia chiaro che tutte le decisioni vengono prese su tutti i territori insieme e non per compartimenti stagni".