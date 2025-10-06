Feste ed eventi, Alta Irpinia blindata: multe e denunce dei carabinieri

Nel fine settimana, anche in occasione di numerosi eventi locali (tra cui la “Macenata” di Paternopoli, la Festa Medievale di Cassano Irpino e i festeggiamenti in onore di San Francesco a Folloni), la Compagnia Carabinieri di Montella ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, volto a prevenire e contrastare reati in materia di sicurezza stradale e ordine pubblico.
I controlli per l'uso di droghe
Nel corso dei servizi, una 55enne di Sant’Angelo dei Lombardi è stata denunciata in stato di libertà per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. La donna, fermata a Montella durante un controllo alla circolazione stradale, presentava chiari segni di alterazione psicofisica. A bordo del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto alcune siringhe usate e involucri vuoti presumibilmente contenenti residui di droga. La patente di guida è stata ritirata.
Presenze sospette a Montoro
A Torella dei Lombardi, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato un uomo e una donna, entrambi residenti a Montoro e già noti alle Forze dell’Ordine, che si aggiravano senza una valida giustificazione nei pressi di obiettivi sensibili. Ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nei loro confronti è stata avanzata proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le direttive del Comando Provinciale e in linea con le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.