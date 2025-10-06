Lioni, tragedia in sala parto, iniziata l'autopsia: la verità tra 90 giorni Si attende la consegna della salma ai familiari per il rito funebre

di Paola Iandolo

E' iniziato da pochi minuti l'esame autoptico sulla salma della 41enne di Lioni, morta in sala parto durante il cesareo. Dopo il conferimento il medico legale Giovanni Zotti, il ginecologo Giuseppe De Masellis e l’anatomopatologo Roberto Russo hanno avviato gli accertamenti Al conferimento era presente il legale della famiglia della quarantunenne scomparsa per un sospetto embolo polmonare, l’avvocato Gerardo Castellano.

I consulenti hanno chiesto novanta giorni per il deposito della relazione medico legale sulla morte di Concita Perna. Intanto le indagini passeranno al sostituto procuratore Cecilia Annecchini. I consulenti nominati dovranno chiarire perchè è morta Concita Perna, arrivata alla clinica Malzoni di Avellino mercoledì notte con difficoltà respiratorie. I medici della clinica sarebbero subito intervenuti per tentare di salvare la mamma e il bambino, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Il bambino, invece, sta bene. Si ttendela conclusione dell'aesam autoptico per consegnare la salma ai familiari per il rito funebre.