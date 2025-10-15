Risveglio amaro senz'acqua in molti comuni irpini e sanniti e scuole chiuse Il guasto idrico a Gesualdo

Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, per oggi mercoledì 15 ottobre, a causa della mancanza d'acqua. Il provvedimento dei sindaci da Ariano a Grottaminarda sta interessando anche altri comuni alle prese con il disservizio.

L'alto calore servizi ha, infatti, comunicato che a causa della rottura alla condotta adduttrice del diametro di 800 nel comune di Gesualdo, si sono resi necessari lavori di riparazione e quindi la sospensione dell'erogazione del servizio.

Franza e Spera hanno ritenuto necessario emettere l'ordinanza per evitare che le attività scolastiche si svolgano in condizioni igienico-sanitarie precarie e per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità.

Le disfunzioni idriche riguardano i comuni di: Ariano Irpino, Grottaminarda, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri, Frigento, Apice, Paduli, Sant'arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Fragneto Monforte, Casalduni.

Il testo dell'ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza

"Il sindaco visto il grave guasto verificatosi nella serata di ieri, 14 Ottobre 2025, lungo la condotta adduttrice in agro di Gesualdo, che ha causato l’interruzione del servizio idrico in diversi comuni della zona, preso atto che tale disservizio interessa anche il territorio comunale, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche in condizioni igienico-sanitarie adeguate, considerato che l’interruzione dell’erogazione dell’acqua compromette le condizioni minime di sicurezza e igiene all’interno degli edifici scolastici, ritenuto pertanto, per motivi di tutela della salute pubblica, in via cautelare, di dover disporre la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata del 15 Ottobre 2025, visto il dgs n. 267/2000 ordina la chiusura immediata, in via precauzionale, di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 15 ottobre 2025".