Tragedia di Verona, a Mercogliano l'omaggio per i Carabinieri morti Il cordoglio per i carabinieri morti

"Stamattina abbiamo reso omaggio a chi, con spirito di servizio e profondo senso del dovere, ha sacrificato la propria vita per la sicurezza della collettività: al Luogotenente Marco Piffari, al Brigadiere Capo Qualifica Scelta Valerio Daprà e al Carabiniere Scelto Davide Bernardello, tragicamente scomparsi ieri a Castel d’Azzano (Verona)". Così il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio.

"Abbiamo voluto condividere questo momento insieme ai ragazzi dell’I.C. Mercogliano, affinchè anche da questa simbolica unione della nostra comunità al dolore dell’intera Nazione si possa generare l’impegno a coltivare sempre i valori della memoria, del rispetto e della solidarietà.

Un intenso momento di raccoglimento, alla presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mercogliano, M.llo Jeorge Del Grosso, del Comandante della Polizia Municipale, Avv. Michele Leo, e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, sugellato dalla benedizione in ricordo dei militari caduti, impartita da Don Vitaliano Della Sala e Don Modestino Limone e dalla deposizione di un mazzo di fiori".

