Montoro, raffica di furti: avviata una raccolta firme da presentare al Prefetto I residenti della frazione Figlioli di Montoro chiedono interventi incisivi per contrastare le bande

di Paola Iandolo

Allarme furti alla frazione Figlioli, nel comune di Montoro. Da tre settimane i residenti subiscono furti durante la notte. Diverse le abitazioni violate, auto rovistate e i rumori sospetti impediscono ai cittadini di riposare. La paura ha preso il sopravvento, minando la sicurezza e la serenità che storicamente contraddistinguevano la piccola comunità. Nonostante le denunce presentate ai Carabinieri, i malviventi non danno tregua. La situazione è diventata insostenibile, e i residenti chiedono con urgenza l’intervento delle istituzioni.

I cittadini lamentano di “vivere nel terrore ogni notte è ormai diventato un incubo. La sicurezza è diventata una preoccupazione quotidiana”. In risposta a questa situazione, la comunità si è mobilitata per chiedere misure più incisive. È stata avviata una raccolta firme, che verrà presentata al Prefetto di Avellino, con l’obiettivo di ottenere una risposta immediata e strutturata.

Le principali richieste avanzate dalla comunità sono: l’attivazione di un presidio fisso delle forze dell’ordine, per garantire una presenza costante e mirata, l’installazione di telecamere pubbliche nelle zone più vulnerabili, al fine di monitorare e prevenire i furti, la realizzazione di un piano di sicurezza coordinato con il supporto dell’amministrazione comunale e provinciale, per contrastare in modo efficace la criminalità.

La comunità di Figlioli, sebbene provata, non si arrende e continua a lottare per la propria sicurezza. Il comitato civico ha esortato la stampa, le istituzioni e tutti i cittadini a non ignorare questo allarme, ribadendo che è fondamentale restituire serenità al territorio. Contatti per ulteriori informazioni e adesione raccolta firme: Punto raccolta firme: Associazione Socio Culturale Iris, Viale della Repubblica, 7 – tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 20.00.