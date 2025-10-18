Avellino, truffano un'anziana: derubata di oro e contanti per diecimila euro La donna è stata raggirata dalla truffa del finto nipote e dal suo complice

di Paola Iandolo

"Nonna, mamma sta male. Mi servono soldi". La donna raggiunta dalla telefonata del finto nipote che le annunciava delle condizioni critiche della madre, non ha esitato a consegnare oro, denaro e preziosi al complice. Così è stata raggirata una 80enne di Rione San Tommaso vittima della truffa del finto nipote.

Dopo la telefonata d’aiuto, il complice riesce a farsi consegnare dall’anziana denaro, oro e gioielli di famiglia per oltre dieci mila euro. Nonostante la donna tentasse di sicerarsi sulle condizioni di salute della figlia, non è riuscita nell'intento. La linea del suo telefono era sempre occupato dal finto nipote. Solo dopo che il complice è giunto a casa dell'anziana e ha avuto i soldi e l'oro, il telefono dell'anziana è ritornato operativo.

Il finito nipote ha chiuso la telefonata e i due si sono dati alla fuga. Intanto la povera donna è riuscita a mettersi in contatto con la figlia e a comprendere che era stata raggirata da due malviventi che hanno approfittato del suo buon cuore. Indagini in corso per risalire all'identità dei due malviventi entrati in azione nel popoloso quartiere San Tommaso.